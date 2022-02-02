650 граждан Азербайджана возвращены из России

Около 650 остававшихся в России граждан Азербайджана доставлены в страну сухопутным путем, передает АПА.

Эти граждане Азербайджана, остававшиеся в соседней стране и зарегистрированные в соответствии с необходимой процедурой, пересекли государственную границу через пропускной пункт "Самур".

Отмечается, что процесс занял пять дней. У граждан, доставленных в страну, был взят тест на коронавирус, и они были помещены в однодневный карантин в Губе. Граждане с отрицательным результатом теста через день были отпущены домой.