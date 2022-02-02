Assa Abloy Group доверила Unico региональное представительство своей продукции

Assa Abloy Group доверила ЗАО «Unico» региональное представительство своей продукции. 

Впервые в Азербайджане местная компания получила статус регионального представительства в этой сфере. Нынешнее партнерское соглашение является результатом усилий Unico для достижения высокого уровня качества управления и производства, которого она добилась за последние 15 лет. Мы гордимся этим и надеемся, что наше сотрудничество будет успешным и долгосрочным.

Assa Abloy — мировой лидер в области систем контроля дверей и входов. Имея штат около 50 000 человек в 70 странах мира, компания производит следующие продукты:

- механические и цифровые замки (мастер)

- цилиндры (мастер)

- ключи (мастер)

- защитные, противопожарные, акустические, металлические и деревянные двери

Строительная компания Unico заняла достойное место на строительном рынке Азербайджана с момента своего основания в 2007 году, успешно зарекомендовала себя и стала известной благодаря высокому качеству и профессионализму в своей деятельности.

Unipro, дочерняя компания Unico в сфере производства, которая с 2019 года работает как самостоятельное производственное подразделение, будет осуществлять производство противопожарных и акустических дверей совместно с Assa Abloy на комбинате изделий из дерева.

Кроме того, как Unipro, наш обширный завод, оснащенный современным оборудованием, предлагает следующую продукцию:

- производство всех видов мебели,

- изготовление и монтаж металлоконструкций,

- производство алюминиевых профилей.