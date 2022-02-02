Будапешт поддержит венгерские компании в восстановлении Карабаха и Зангезура
Будапешт будет поддерживать венгерские компании, участвующие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Баку на 8-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
«Венгерские компании могут принимать активное участие в восстановительных работах (в Карабахе и Восточном Зангезуре - ред). Они могут пользоваться кредитной линией и рассчитывать на нашу политическую поддержку в этом отношении» - сказал Сийярто.
Глава дипведомства отметил, что Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.