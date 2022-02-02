«Венгрия рассчитывает в конце 2023 года начать покупку газа у Азербайджана». Об этом на пресс-конференции в Баку заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт надеется, что все инфраструктурные работы в юго-восточной части Европы будут завершены и это позволит азербайджанскому газу поступать в центрально-европейские страны.

«Будапешт рассчитывает на получение азербайджанского газа к концу следующего года», - сказал Сийярто, добавив, что объем поставок в следующем году может составить пару сотен миллионов кубометров.