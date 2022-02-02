Венгрия будет покупать азербайджанский газ заявление главы МИД
«Венгрия рассчитывает в конце 2023 года начать покупку газа у Азербайджана». Об этом на пресс-конференции в Баку заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, Будапешт надеется, что все инфраструктурные работы в юго-восточной части Европы будут завершены и это позволит азербайджанскому газу поступать в центрально-европейские страны.
«Будапешт рассчитывает на получение азербайджанского газа к концу следующего года», - сказал Сийярто, добавив, что объем поставок в следующем году может составить пару сотен миллионов кубометров.
«Компания, ответственная за транспортировку газа в Венгрию уже ведет переговоры с SOCAR, и они выглядят обнадеживающими. Я также получил заверения в том, что мы можем рассчитывать на политическую поддержку с азербайджанской стороны», - подчеркнул министр иностранных дел.
В свою очередь, министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев заявил, что для поставок азербайджанского газа в Венгрию необходимо решить вопрос инфраструктуры.
«Необходимо создать новую инфраструктуру, объединяющую Южный газовый коридор с венгерским рынком или же обеспечить поставки газа через имеющиеся интерконнекторы, пролегающие через Болгарию и Румынию», - сказал Бабаев.
Отметим, что азербайджанский газ в Европе в настоящее время покупают Италия, Греция и Болгария, объемы поставок в 2021 году составили 8,1 млрд кубометров. В 2022 году объем поставок составит до 10 млрд кубометров. Азербайджан неоднократно заявлял, что готов увеличить объемы поставок газа в Европу при наличии спроса и контрактов.