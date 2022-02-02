Украина готова к переговорам с целью урегулирования в Донбассе будь то в Стамбуле или в любом другом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно от России, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Президент Эрдоган публично сделал такое предложение (пригласил на переговоры в Турцию президентов РФ и Украины). Раскрою секрет, с нами велись консультации, когда я ещё был участником переговорной делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе, мы отвечали утвердительно: "Да, мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле", - сказал украинский министр, передает Интерфакс.

"Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также и в Женеве, и в Вене, в любом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно от РФ. Мы будем готовы, но надо, чтобы согласилась другая сторона", - подчеркнул украинский министр.