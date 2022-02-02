Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра

В пятницу, 4 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, без осадков, однако ночью и утром местами вероятен дождь. Юго-западный ветер днем сменится на умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 3-6 градусов, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 3-5 градусов, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 756 мм до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых районах ожидаются осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорьях 7-12 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 4 февраля на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.