Кремль о встрече Путина и Эрдогана

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрели различные варианты сроков встречи, в том числе конец февраля, но пока точных дат нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Два лидера действительно проговаривали возможные варианты - в конце февраля, другие даты. И действительно обе стороны заинтересованы в том, чтобы это произошло, как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики президентов. Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдёт как можно раньше", - приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Эрдоган заявил, что Владимир Путин сообщил турецкой стороне, что посетит Турцию после визита в Китай.