В Баку арестовали убийцу 4-летней девочки
Арестован подозреваемый в убийстве 4-летней девочки Мехман Мансуров. Хазарский районный суд избрал для него меру пресечения в виде ареста на 4 месяца.
Напомним, 31 января тело 4-летней Марьям Гусейнли было обнаружено в колодце на территории поселка Гала Хазарского района. По предварительной версии, девочку сначала убили, а потом сбросили ее тело в колодец. На следующий день в качестве подозреваемого был задержан живущий по соседству с семьей ребенка Мехман Мансуров.
Расследование продолжается.