В Азербайджане предотвратили контрабанду более 3 тонн наркотиков в 2021 году
В течение 2021 года была предотвращена контрабанда через государственную границу более 3 тонн наркотических средств. Об этом сообщили на отчетном совещании Государственной пограничной службы (ГПС), посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2021 году.
Отмечается, что предотвращена контрабанда 3 тонн 57 килограммов 111 граммов наркотических средств на сумму 131 млн 52 тыс. 393 маната, уничтожено 15 тонн 408 кг наркосодержащих растений.