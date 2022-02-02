Пять иностранных шпионов выявили в Азербайджане

В прошлом году Государственной пограничной службой Азербайджана были выявлены пять человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами с целью разведывательно-подрывной деятельности. Об этом говорится в заявлении ведомства, посвященном итогам служебно- боевой деятельности в 2021 году.

Также отмечено, что в рамках борьбы с терроризмом в минувшем году были задержаны шесть человек, воевавших в зонах конфликтов за рубежом, 15 лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, обезврежены пять организованных преступных групп, занимающихся контрабандой, задержан 71 человек за нарушение границы, 41 нарушитель пограничного режима и 11 нелегальных мигрантов.