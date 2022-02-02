Лукашенко заявил о планах купить у России почти всю технику с учений

Беларусь купит всю российскую военную технику, которая будет принимать участие в совместных учениях двух стран, заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Практически вся техника, которая будет здесь (на учениях), мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее», — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси пояснил, что желание получить военную технику для белорусской армии связано с неспокойной обстановкой в мире.

Ранее Россия перебросила в Беларусь системы ЗРК средней и большой дальности С-400 «Триумф», комплексы ПВО малой дальности «Панцирь-С» и истребители Су-35.