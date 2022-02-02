Грузия просит Евросоюз отказаться от «Южной Осетии»

Глава комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе обратится к ЕС с просьбой не использовать термин «Южная Осетия». Об этом он заявил на заседании комитета, где присутствовал постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер.

"Конституция Грузии не знакома с таким образованием, как Южная Осетия. Может быть, мы как-то сможем убрать этот термин из ваших официальных документов? Тем более что это является сталинским термином, и неприятно, когда Евросоюз или какая-то другая партнерская страна использует именно это название времен Сталина. Если Европарламенту потребуется официальное обращение властей Грузии на этот счет, то грузинская сторона готова это сделать", - цитирует Самхарадзе ТАСС.

В конституции Грузии Южная Осетия упоминается один раз - и лишь в качестве бывшей Юго-Осетинской автономной области в составе Грузинской ССР. В официальных документах грузинская сторона для обозначения этого региона использует Цхинвальский регион или исторический термин Самачабло.