Россия в рейтинге стран, представляющих угрозу безопасности Армении, заняла третье место, свидетельствуют данные опроса института IRI. Согласно исследованию, угрозой Москву считают 11% респондентов. Первое же место занимает Турция — 88%, а второе Азербайджан — 81%. Как отмечается в опросе, участники могли дать несколько ответов.

Респонденты также видят в России политическую и экономическую угрозу, об этом заявили 15% и 17% опрошенных. Однако первые места по этим вопросам опять-таки занимают Турция (90% и 68%) и Азербайджан (77% и 52%).