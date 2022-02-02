Министр обороны Украины: вероятность войны с Россией низкая

«...Существенных изменений или какого-либо неожиданного факта не произошло… И вдоль границы с Беларусью не наблюдаем формирования ударных группировок. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая». Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, у Киева есть разведданные о том, что 115 тысяч российских подразделений сконцентрированы на границах Украины, однако вероятность нападения России на Украину невысока.

«Хочу обратить внимание на то, что и наши западные партнеры, стратегические партнеры изменили свою риторику. Вы можете услышать это в словах секретаря Белого дома. Сегодня мы получили очень важный сигнал, что наконец слово «imminent» как «неотвратимое» относительно возможного вторжения уже не применяется в официальной риторике», - отметил министр обороны Украины.