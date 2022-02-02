У берегов Нигерии на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем нигерийской компании Shebah E&P, произошел взрыв с возгоранием. Об этом сообщает газета Daily Trust.

"Сообщаем о печальном инциденте - пожаре, охватившем наш нефтедобывающий объект в море Trinity Spirit, расположенный у терминала Укпокити, после взрыва, произошедшего в ранние часы среды. Ведется расследование причины взрыва... На данный момент не сообщается о погибших, но подтверждаем, что на борту судна находились 10 человек до инцидента", - говорится в заявлении компании.

По предварительным данным, пожар со взрывом начался еще 2 февраля в районе Эскравос, штат Дельта. Морскому судну было недалеко идти до терминала Укпокити. В настоящее время о погибших и пострадавших ничего неизвестно. Причины произошедшего выясняются. В момент возгорания работал экипаж в составе десяти человек. Daily Trust пишет, что вся команда после взрыва пропала без вести.