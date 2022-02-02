Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 14:49

Визит Владимира Путина в Китай, приуроченный к Олимпиаде в Пекине, пройдет без многочисленной свиты. Из-за коронавирусных ограничений КНР сократила делегацию Путина с 20-25 человек до шести. В этом сообщении прекрасно все. И очевидное – теперь, оказывается, Пекин определяет численность российской делегации. И скрытое – китайская сторона таким образом продемонстрировала свое недовольство Москвой. Хотя Кремль всячески старался и даже предложил Пекину новый газопровод «Союз-Восток» через территорию Монголии, который позволит ежегодно поставлять в Китай около 50 миллиардов кубометров газа. Да и Пекину многочисленная российская делегация, прибывшая на Олимпиаду, была бы, как говорится, «в кассу». Отношение к нынешним олимпийским играм в Китае самое трепетное, часть стран их вообще бойкотирует, поэтому большая государственная делегация из России лишней бы не была. Но и этим китайская сторона решила пренебречь – игры-то проходят, а большая политика остается.

Относительно позиции Китая в отношении стремления России силовыми методами окончательно решить «украинский вопрос» существует две взаимоисключающие версии. По одной из них, Путин, якобы, получил некоторые гарантии от Си Цзинпина, что если в Украине разразится кризис и Запад введет серьезные санкции против России, то Китай встанет плечом к плечу с Россией. По другой, Председатель Си, якобы, попросил Путина «не портить ему праздник» и не вторгаться в Украину во время Олимпиады. Истина, как говорилось в одном из популярных сериалов, кроется где-то рядом: Пекин не только не собирается подставить России плечо, но и вообще против любых силовых действий Москвы в Украине, хоть в период Олимпиады, хоть после нее. И не считает нужным скрывать своего раздражения бряцанием оружием по данному вопросу. Развертывая свою военную группировку возле украинских границ, Москва посылала Пекину послание: «Ведь мы же вдвоем плечом к плечу против Запада! Поддержите». Но наткнулось на два холодных вопроса с китайской стороны. Первый из которых звучал так: «А о наших интересах в Украине вы забыли?» Всего две цифры - $17,36 миллиардов китайско-украинского товарооборота в 2021 году, что на 31,7% больше, чем в 2020. И 6,64 миллиарда долларов подрядных работ в Украине за 11 месяцев прошлого года для китайских компаний. Что, с учетом корреляции, сильно больше, чем товарооборот России и Китая, не говоря уже о подрядах китайских компаний, которые составили 4% украинского ВВП.

А кроме того, Киев по самому приятному прайсу снабжает КНР сельскохозяйственным сырьем, став «житницей Китая» и реально помогая Пекину в решении проблем продовольственной безопасности. Это настолько важно для китайской стороны, что она серьезно вложилась в проект контейнерного поезда по маршруту Китай-Украина, а также дотировала компанию COSCO Shipping, обслуживающую морской маршрут из китайских морских портов в украинские. Кто-то цинично скажет, что украинские поля будут продолжать рожать урожай при любом правительстве, но продолжительный военный конфликт неизбежно скажется и на объеме, и на стабильности поставок. Да и китайская разведка в докладах руководству страны утверждает, что блицкрига российской армии в Украине не будет, конфликт примет затяжной характер. А уж коли Россия не может гарантировать сохранения китайских интересов в Украине, то вполне логичен и второй вопрос Пекина Москве: «Почему мы должны поддержать эту вашу авантюру?» Рванись Россия в Украину – тут же будет обложена тотальными западными санкциями. А как показывает новейшая история, от Крыма до Ирана, китайская сторона старается их не нарушать, что бы не заявляли публично модные в Пекине «дипломаты-волки». Которых, положа руку на сердце, с полным основанием можно назвать «волками бумажными», поскольку, чем резче их заявления – тем ничтожнее практический его «выхлоп». Предложенный Россией Китаю «бонус за поддержку» в виде газопровода «Союз-Восток» через территорию Монголии, на Пекин также впечатления не произвел. Китайское руководство прекрасно понимает тот факт, что вторгнется Москва в Украину или нет – ее все одно ожидают тотальные западные санкции против сверхприбылей российской газовой отрасли.