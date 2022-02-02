Комиссия по иностранным делам Турции утвердила Шушинскую декларацию
В комиссии по иностранным делам парламента Турции было принято предложение ратифицировать Шушинскую декларацию о союзе между Турцией и Азербайджаном. Об этом пишет TRT Haber.
«Мы придаем важное значение нашим отношениям с Азербайджаном и руководствуемся принципом «одна нация – два государства». Это пример для многих стран», - сказал, выступая перед депутатами, замминистра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран.
Он также напомнил, что Азербайджан инвестировал в турецкую экономику 20 миллиардов долларов, а инвестиции Турции в Азербайджан превысили 12 миллиардов долларов.
«Мы также подписали ряд договоров в военных и других областях, расширили сферу совместных военных учений. Мы рассматриваем наши отношениях с Азербайджаном как историческую ответственность», - подчеркнул замглавы МИД Турции.
Отвечая на вопрос парламентариев, Кыран также заявил, что 9 турецких компаний продолжают работу в Карабахе по восстановлению региона.