Комиссия по иностранным делам Турции утвердила Шушинскую декларацию

В комиссии по иностранным делам парламента Турции было принято предложение ратифицировать Шушинскую декларацию о союзе между Турцией и Азербайджаном. Об этом пишет TRT Haber.

«Мы придаем важное значение нашим отношениям с Азербайджаном и руководствуемся принципом «одна нация – два государства». Это пример для многих стран», - сказал, выступая перед депутатами, замминистра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран.

Он также напомнил, что Азербайджан инвестировал в турецкую экономику 20 миллиардов долларов, а инвестиции Турции в Азербайджан превысили 12 миллиардов долларов.