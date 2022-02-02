У побережья Абу-Даби нашли крупные залежи природного газа

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила об обнаружении крупного месторождения природного газа на шельфе Абу-Даби, запасы которого могут достигать от 42,5 до 56,6 млрд куб.м.

ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает, что открытие месторождения было сделано во время бурения разведочной скважины на Блоке 2, разработку которого осуществляет международный консорциум в составе итальянской Eni и таиландской PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) в рамках концессионного соглашения с ADNOC. Отмечается, что это первое обнаружение запасов газа на шельфе Абу-Даби, где разведочные работы ведутся с 2019 года.

Площадь Блока 2, расположенного к северо-западу от Абу-Даби, составляет около 4 тыс. кв. км. ADNOC оценивает его запасы в несколько миллиардов баррелей нефти и десятки миллиардов кубических метров природного газа.