Компания Цукерберга за ночь потеряла $200 млрд

Meta - материнская компания Facebook и Instagram - на поздних торгах потеряла около $200 млрд после публикации квартальных результатов, акции компании упали более чем на 20%. Об этом сообщает Financial Times.

Такая реакция инвесторов обусловлена тем, что хотя продажи компании выполнили рыночные ожидания и достигли $33,7 млрд, Meta не смогла оправдать прогнозы доходности и количества активных пользователей. Компания заработала только $10,3 млрд против ожидаемых $11 млрд.

Вместе с тем компания впервые в своей истории отчиталась о сокращении количества дневных активных пользователей с 1,93 млрд человек до 1,929 млрд человек. За месяц показатель остановился на уровне 2,95 млрд человек, что вызывает вопрос, каким будет будущее Meta. Статистика обусловлена потерей младшей части аудитории соцсетями Meta.

Отмечается, что если акции не возобновятся на основной сессии, Meta может испытать наибольшее падение с тех пор, как она стала публичной в 2012 году.