Эрдоган об украино-российском конфликте: Турция готова поспособствовать установлению мира

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«Мы сделаем все для установления мира в регионе». Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед официальным визитом в Украину, передает TRT Haber. Как отметил Эрдоган, в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной и этот визит имеет важное значение для страны. «В ходе встречи с президентом Украины Владимиров Зеленским мы обсудим наши двусторонние отношения во всех аспектах и укрепим наши связи, подписав соглашения в разных областях», - сказал президент Турции.

По словам турецкого лидера, за последние годы отношения между Киевом и Анкарой преодолели огромное расстояние. «Несмотря на пандемию коронавируса, в 2021 году мы установили новый рекорд в товарообороте между странами. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 60%», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган. Говоря о конфликте между Украиной и Россией, турецкий президент подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. «Мы, как страна Черноморского региона, приглашаем все стороны к диалогу во имя мира в регионе. Очевидно, что конфликт должен разрешиться мирным путем на основе международного права. Мы готовы выполнить свой долг в целях установления мира и доверия в нашем регионе. Я проявляю особую осторожность в отношении крымских татар, которые являются одним из основных элементов в наших отношениях с Украиной. В повестке дня переговоров в Киеве этот вопрос займет первое место», - заявил турецкий президент.