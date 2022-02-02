Эрдоган об украино-российском конфликте: Турция готова поспособствовать установлению мира
«Мы сделаем все для установления мира в регионе». Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед официальным визитом в Украину, передает TRT Haber.
Как отметил Эрдоган, в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной и этот визит имеет важное значение для страны.
«В ходе встречи с президентом Украины Владимиров Зеленским мы обсудим наши двусторонние отношения во всех аспектах и укрепим наши связи, подписав соглашения в разных областях», - сказал президент Турции.
По словам турецкого лидера, за последние годы отношения между Киевом и Анкарой преодолели огромное расстояние.
«Несмотря на пандемию коронавируса, в 2021 году мы установили новый рекорд в товарообороте между странами. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 60%», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.
Говоря о конфликте между Украиной и Россией, турецкий президент подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
«Мы, как страна Черноморского региона, приглашаем все стороны к диалогу во имя мира в регионе. Очевидно, что конфликт должен разрешиться мирным путем на основе международного права. Мы готовы выполнить свой долг в целях установления мира и доверия в нашем регионе. Я проявляю особую осторожность в отношении крымских татар, которые являются одним из основных элементов в наших отношениях с Украиной. В повестке дня переговоров в Киеве этот вопрос займет первое место», - заявил турецкий президент.
Эрдоган также отметил, что после встречи с Зеленским он проведет переговоры с Путиным в Анкаре.
«Сегодня мы проведем встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем, после визита в Китай, Турцию посетит российский лидер Владимир Путин. Без этих двух визитов и переговоров было бы неправильно предпринимать какие-либо шаги. Я надеюсь на деэскалацию конфликта между двумя странами. Как важная страна региона, мы не можем просто наблюдать за негативными событиями, которые происходят между Россией и Украиной», - подчеркнул Эрдоган.