Джейхун Байрамов: у Армении нет ни морального, ни юридического права ставить нам условия

«Две недели назад Армения выступила с новыми предложениями по делимитации границы с Азербайджаном». Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, армянская сторона поставила определенные условия для начала работы комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

«Азербайджан заявил, что может начать этот процесс, но без каких-либо условий», - подчеркнул Байрамов, добавив, что необходимости в каких-либо «креативных» подходах в вопросе делимитации границ нет.

«Международные границы должны быть признаны. Армения, которая на протяжении 30 лет оккупировала азербайджанские земли, не имеет ни юридического, ни политического, ни морального права ставить какие-либо условия по делимитации границ», - заключил Байрамов.