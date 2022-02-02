Цены на продовольствие в мире рекордно выросли

Индекс продовольственных цен ФАО в январе составил 135,7 пункта — на 1,1% больше, чем месяцем ранее. Этот индекс позволяет отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

Мировые цены на продовольствие в январе 2022 года достигли рекордного уровня с апреля 2011-го, главным образом из-за подорожания растительного масла и молочных продуктов. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Сильнее всего за прошлый месяц выросли цены на растительное масло: среднее значение этого индекса увеличилось на 4,2% до 185,9 пункта и достигло исторического максимума. Такой рост в ФАО объясняют ростом котировок пальмового масла в связи с низкими объемами производства в ключевых странах-производителях и возможным сокращением экспортного предложения в Индонезии, пишут российские Ведомости.

Свой вклад внесло восстановление цен на соевое масло из-за активных импортных закупок, в частности со стороны Индии, а также цен на рапсовое и подсолнечное масло в результате дальнейшего сокращения предложения и повышения мирового импортного спроса. Росту мировых котировок растительного масла также способствовал рост цен на сырую нефть, говорится в сообщении.

Индекс цен на молочную продукцию в январе вырос на 2,4% в месячном выражении и на 18,7% — в годовом. Этот показатель растет уже пятый месяц подряд, значительнее всего выросли цены на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло.

В прошлом месяце также незначительно выросли индексы цен на зерновые и на мясо. Индекс цен на сахар стал единственным показателем, который снизился в январе.