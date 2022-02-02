Синоптики: Погода в Азербайджане ухудшится

5 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, северо-западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, утром и днем местами до 23-28 м/с, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Отмечается, что температура воздуха опустится на 8-10° по сравнению с предыдущими днями.

Начиная с вечера 4 февраля и до утра 6 февраля в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Губа-Гусарском регионе, в Восточном Зангезуре, Карабахе и Дашкесан-Гядабейской зоне. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Преимущественно в горных и предгорных районах дороги покроются льдом. Температура воздуха понизится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями.