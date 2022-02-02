Президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США в Сирии ликвидирован один из лидеров террористической организации "Исламское государство" Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.

Глава государства уточнил, что речь идет о главном лидере террористической организации Абу Ибрагиме аль-Хашими аль-Курайши. Он подчеркнул, что все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись. Позднее Байден намерен обратиться к нации по вопросу прошедшей военной операции.

Ранее сообщалось, что в среду вечером американский спецназ провел контртеррористическую операцию в сирийской провинции Идлиб. По данным телеканала Sky News Arabia, в результате ударов ВВС и столкновений на местности были убиты не менее 13 человек. Десантная спецоперация продолжалась около трех часов, а бой у дома в Атме, который окружили десантники, длился не менее получаса. По данным американского военного ведомства, миссия прошла успешно, с американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано.