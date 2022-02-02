«Байрактары» будут производить в Украине
Турецкие беспилотники «Байрактар» начнут производить в Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Deutsche Welle.
По его словам, стороны договорились о заключении рамочного соглашения о строительстве завода по производству дронов, подписание которого должно состоятся во время визита в Киев турецкой делегации.
«Планируется подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украина - Турция в сфере высоких военных технологий. Одним из примеров наполнения этого соглашения будет завод по строительству дронов «Байрактар», - приводит слова Резникова агентство «Украинские новости».
Министр отметил, что в стране также будет создан центр по обучению летчиков управлению беспилотными аппаратами разных категорий.
Он добавил, что по решению турецкой компании в следующем поколении БПЛА «Байрактар» будут использовать украинские двигатели производства «Мотор Сич».