«Байрактары» будут производить в Украине

Турецкие беспилотники «Байрактар» начнут производить в Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Deutsche Welle.

По его словам, стороны договорились о заключении рамочного соглашения о строительстве завода по производству дронов, подписание которого должно состоятся во время визита в Киев турецкой делегации.

«Планируется подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украина - Турция в сфере высоких военных технологий. Одним из примеров наполнения этого соглашения будет завод по строительству дронов «Байрактар», - приводит слова Резникова агентство «Украинские новости».