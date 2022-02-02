Убил брата и закопал его во дворе

В ходе расследования, проведенного на основании обращения жителя села Эркиван Масаллинского района Ильгара Джабиева о пропаже 3 января его брата, 44-летнего Галиба Джабиева, сотрудники правоохранительных органов выяснили, пропавший был убит. Об этом haqqin.az сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Как установило следствие, Галиб Джабиев в ходе конфликта убит другим его братом - Сейфуллой Джабиевым. Убийца закопал свою жертву во дворе собственного дома.

Сотрудники полиции и прокуратуры на месте инцидента провели осмотр и обнаружили тело Галиба Джабиева.

По факту в районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Сейфулла Джабиев задержан в качестве обвиняемого и передан следствию. Расследование продолжается.