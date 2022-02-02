У приговоренного нескольким днями ранее к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова выявлены объекты недвижимости в Турции.

Как сообщает АПА, Закир Султанов в 2016 году получил гражданство Турции. В рамках уголовного дела З.Султанова стало известно, что у него много объектов недвижимости в Турции, которые были приобретены в течение 2010-2011 годов.

Так, Султанову принадлежат магазины на улицах Тешвикие и Шишли в стамбульском районе Шишли, магазин на улице Османийе в районе Бакыркёй. Наряду с этим у него дача на улице Алачаты в районе Чешме города Измир, квартира на улице Тешвикие в Стамбуле.

Отметим, что Закир Султанов был задержан по обвинению в присвоении бюджетных денег, выделенных на охрану и реконструкцию культурных и исторических памятников. На протяжении долгих лет haqqin.az писал о коррупционной деятельности З.Султанова, в частности о его роли в уничтожении архитектурных зданий в старом Баку. З.Султанов, вступая в сговор с высокопоставленными чиновниками и главами исполнительной власти, выводил из реестра архитектурные здания, находящиеся под охраной государства, уникальные строения, которые затем шли под снос и возведение новостроек.