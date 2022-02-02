«Динамо» представило видео с 12 голами Махира, забитыми как в составе варшавской «Легии», так и в матчах за сборную Азербайджана и « Карабах ».

Напомним, вчера также было объявлено, что Эмрели расторг контракт с польской «Легией». В «Легию» Махир перешел в июле 2021 года из «Карабаха». 24-летний форвард провел за варшавский клуб 33 матча, в которых забил 11 голов.

Контракт с азербайджанским футболистом подписан сроком на 4,5 года. В «Динамо» он будет играть под 11-м номером.

Причиной ухода Эмрели из «Легии» стал инцидент, произошедший в декабре прошлого года после очередного поражения варшавян в чемпионате Польши. Болельщики «Легии» ворвались в клубный автобус и побили трех игроков, в том числе и Эмрели. После этого Махир посчитал, что он больше не может выступать в Польше и при помощи своих адвокатов вел переговоры, чтобы покинуть «Легию».