В Хорватии представляют Махира Эмрели И демонстрируют его голы; ВИДЕО
Загребский футбольный клуб «Динамо» подготовил видеонарезку голов азербайджанского форварда Махира Эмрели, который вчера подписал контракт с лидером хорватского футбола.
«Динамо» представило видео с 12 голами Махира, забитыми как в составе варшавской «Легии», так и в матчах за сборную Азербайджана и «Карабах».
Напомним, вчера также было объявлено, что Эмрели расторг контракт с польской «Легией». В «Легию» Махир перешел в июле 2021 года из «Карабаха». 24-летний форвард провел за варшавский клуб 33 матча, в которых забил 11 голов.
Контракт с азербайджанским футболистом подписан сроком на 4,5 года. В «Динамо» он будет играть под 11-м номером.
Причиной ухода Эмрели из «Легии» стал инцидент, произошедший в декабре прошлого года после очередного поражения варшавян в чемпионате Польши. Болельщики «Легии» ворвались в клубный автобус и побили трех игроков, в том числе и Эмрели. После этого Махир посчитал, что он больше не может выступать в Польше и при помощи своих адвокатов вел переговоры, чтобы покинуть «Легию».
В хорватских СМИ переходу азербайджанского нападающего в лучшую команду страны уделили большое внимание. Местные издания рассказывают о том, что еще три года назад футболист носил фамилию Мадатов, но затем сменил ее на Эмрели, обидевшись на отца, который расстался с его матерью.
В Хорватии вспомнили и историю, о которой писали польские СМИ. Якобы Махир употребляет алкоголь. Позднее футболист назвал это выдумкой польских журналистов.
В Загребе пишут, что азербайджанскому форварду придется бороться за место в составе с Бруно Петковичем, Комненом Андричем и Дени Юричем.
Чемпионат Хорватии возобновился в конце января. «Динамо» обыграло дома «Риеку» со счетом 2:0 и с 43 очками занимает 1-е место. Следующий матч команда проведет 6 февраля против клуба «Истра 1961».
«Динамо» продолжает выступление и в еврокубках. 17 февраля загребцы в рамках раунда плей-офф сыграют в гостях с испанской «Севильей». 24 февраля состоится ответная игра.