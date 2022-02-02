Deutsche Welle в России указали на дверь

Вещание и трансляция телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России будут прекращены, а его корреспондентские пункты — закрыты. Соответствующие меры приняли власти России в ответ на блокировку вещания телеканала RT DE в Германии. Об этом говорится в релизе на сайте МИД РФ.

В заявлении указано, что решение о реализации «первого этапа ответных мер» стало реакцией на «недружественные действия ФРГ» по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE.

Также будет рассмотрен вопрос об объявлении DW СМИ — «иностранным агентом». Кроме того, в России сформируют список представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению работы RT DE. Этот список не будет опубликован. Людям из него запретят въезд в Россию, передает Meduza.

«Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована», — заявил российский МИД.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии постановила прекратить спутниковое и иное вещание канала RT DE, сославшись на то, что канал не запрашивал лицензию. Главред RT Маргарита Симоньян ответила, что у RT DE есть «все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы».