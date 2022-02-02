В детском саду Еревана девочку подвергали насилию из-за национальности отца

Жительница Еревана заявила о том, что ее дочь, посещая с марта 2019 года до 14 октября 2021 года один из детских садов столицы, подверглась насилию со стороны нянек и воспитательниц из-за того, что отцом ребенка является пакистанец. Ее подвергали пыткам, привлекая к этому детей, пишет агентство «Новости-Армения».

Согласно данным газеты Aravot.am, ребенок подвергался насилию сексуального характера, ему связывали веревкой руки и шею, жгли грудь горячей железной игрушкой, заставляли есть землю, траву, экскременты.

Сообщение о насилии в отношении воспитанницы ереванского детсада подтвердил замначальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян: «В полицию поступил такой сигнал, в настоящее время обстоятельства выясняются, готовятся материалы».