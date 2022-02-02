Срок ареста Салима Муслимова продлен

Срок ареста экс-министра труда и соцзащиты Азербайджана Салима Муслимова продлен на один месяц.

Как сообщает haqqin.az, в Сабаильском районном суде рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока ареста Салима Муслимова. Ходатайство было удовлетворено, и мера пресечения в виде ареста продлена еще на месяц.

В Службе государственной безопасности Азербайджана расследованы факты злоупотребления и ненадлежащего выполнения Салимовым Муслимом Январ оглу своих полномочий во время его работы на должности министра труда и социальной защиты населения Азербайджана. В ходе расследования в рамках уголовного дела, возбужденного на основании собранных материалов, установлено злоупотребление Муслимовым служебными полномочиями. Собраны доказательства для обвинении его в присвоении части денежных средств, выделенных физическим и юридическим лицам, выполнявшим работы по строительству и ремонту частных жилых домов и домов-интернатов для инвалидов в различных районах с использованием в качестве посредников подчиненных ему должностных лиц.