На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка женщина с целью самоубийства бросилась в море. Об этом сообщает сайт ведомства.

В связи с этим к месту происшествия были привлечены силы водолазно-поисковой группы «Бакинский бульвар» Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС. В результате проведенной оперативно-спасательной операции дайверы извлекли Фарзализаде Айтен Васиф гызы из воды.

После оказания первой помощи женщина доставлена по месту жительства.