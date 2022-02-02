Украинский беспилотник пересек белорусскую границу: Минск направил Киеву ноту

Официальный Минск направил Украине ноту протеста, обосновывая это тем, что принадлежащий Украине беспилотный летательный аппарат (БПЛА) незаконно пересек белорусскую границу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Беларуси.

Отмечено, что «послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси». Инцидент произошел 24 января.

«Упомянутый украинский БЛА 24 января 2022 г. незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский», - отмечается в сообщении МИД Беларуси.