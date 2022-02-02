В Габалинской распределительной сети применена мобильная 3D-карта фото; видео
ОАО «Азеришыг» реализовал свой первый проект по применению системы мобильной карты 3D в структуре коммунальных услуг Азербайджана, в распределительных сетях Габалинского района. По сообщению пресс-службы ОАО «Азеришыг», для последующего этапа были проведены съемки в разных регионах (Хырдалан, Гянджа, Ширван, Загатала, Балакен и др.) на расстоянии 2 800 км и определены все необходимые координаты.
Отметим, что мобильная 3D-карта считается одним из базовых элементов концепции «Умный город», «Умное село», «Умные решения». ОАО «Азеришыг» начало применять эту современную технологию в Азербайджане в партнерстве с немецкой компанией EKM Global Consulting.
Преимущество системы «3D мобильная карта» заключается в том, что проведенная на местности съемка размещается на специальном программном обеспечении, в связи с чем становится более мобильной и предоставляет полный доступ из любого места, дает возможность получить подробную информацию обо всех деталях на любой территории. При этом, поскольку в системе полностью отражены технические особенности сетей, обеспечивается прозрачность процессов, создаются условия для ускорения технических и организационных процессов.
Применение системы мобильной карты 3D является следующим успешным шагом, предпринятым ОАО «Азеришыг», так как позволяет с высокой точностью оценивать инфраструктуру и планировать будущие проекты удаленно, а также подключаться к сети в результате всего одной процедуры.
В соответствии с концепциями «Умный город» и «Умное село», заданными президентом Ильхамом Алиевым, «Азеришыг» намерено применять эти технологии во всех регионах Азербайджана, в том числе на освобожденных территориях. Поскольку система мобильной 3D-карты впервые применяются в коммунальной структуре Азербайджана в ОАО «Азеришыг», информация, полученная с помощью этой технологии, в будущем будет полезна и другим коммунальным предприятиям», - говорится в сообщении.