19:01

ОАО «Азеришыг» реализовал свой первый проект по применению системы мобильной карты 3D в структуре коммунальных услуг Азербайджана, в распределительных сетях Габалинского района. По сообщению пресс-службы ОАО «Азеришыг», для последующего этапа были проведены съемки в разных регионах (Хырдалан, Гянджа, Ширван, Загатала, Балакен и др.) на расстоянии 2 800 км и определены все необходимые координаты. Отметим, что мобильная 3D-карта считается одним из базовых элементов концепции «Умный город», «Умное село», «Умные решения». ОАО «Азеришыг» начало применять эту современную технологию в Азербайджане в партнерстве с немецкой компанией EKM Global Consulting.

Преимущество системы «3D мобильная карта» заключается в том, что проведенная на местности съемка размещается на специальном программном обеспечении, в связи с чем становится более мобильной и предоставляет полный доступ из любого места, дает возможность получить подробную информацию обо всех деталях на любой территории. При этом, поскольку в системе полностью отражены технические особенности сетей, обеспечивается прозрачность процессов, создаются условия для ускорения технических и организационных процессов.