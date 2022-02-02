В Иране разбился самолет: есть погибшие фото
В Иране разбился легкомоторный учебный самолет, сообщают иранские СМИ.
Инцидент произошел в городе Мешхед.
В результате крушения самолета погибли два человека. Причины инцидента расследуются.
В Иране разбился легкомоторный учебный самолет, сообщают иранские СМИ.
Инцидент произошел в городе Мешхед.
В результате крушения самолета погибли два человека. Причины инцидента расследуются.
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