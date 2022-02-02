Баку ответил на необоснованные обвинения турецкого депутата

19:27

Глава пресс-службы министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева ответила на вопрос местных СМИ в связи с обвинениями депутата от Республиканской народной партии Турции Айкута Эрдогду. Л.Абдуллаева отметила, что обвинения, выдвинутые депутатом Великого Национального собрания Турции от Республиканской народной партии Айкутом Эрдогду касательно связей между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере, а также против глав государств двух стран, являются абсолютно необоснованными: «Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что между Азербайджаном и братской Турцией, как и во всех сферах, существуют открытые, абсолютно прозрачные, взаимовыгодные отношения в энергетической сфере.

Масштабный стратегический проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), реализованный на основе прочного сотрудничества, дружбы и братства Азербайджана и Турции, в результате совместной сильной политической воли лидеров двух стран, является незаменимым инфраструктурным проектом для решения вопросов энергетической безопасности. Общая сумма инвестиций в проект TANAP составляет 6,3 миллиарда долларов США. Количество рабочих мест, открытых в ходе реализации проекта, в пиковые периоды достигло 15.000 человек, и большая часть инвестиций была обеспечена за счет местных производителей. Следует учитывать, что благодаря проекту TANAP была обеспечена большая добавленная стоимость для турецкой промышленности и соответствующих секторов экономики. В частности, мы хотели бы подчеркнуть, что тарифы, определенные в этом проекте, полностью соответствуют всем международным стандартам. Турецкая сторона также получает долю транзитных доходов, так как является партнером в проекте с долей в 30% через компанию BOTAŞ. Хотелось бы отметить, что Турция наряду с Азербайджаном импортирует природный газ из России, Ирана, Катара, Нигерии и других стран. И цена на природный газ, поставляемый Азербайджаном, является самой низкой. Важным моментом здесь является то, что в то время, когда цены на природный газ находятся на пике, и растет его дефицит, проект TANAP создает новые возможности для Турции как в экономическом, так и в социальном плане, обеспечивая в то же время устойчивость энергетической безопасности Турции. Что касается одного из крупнейших предприятий Турции, Petkim, то дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Türkiyə в 2008 году с инвестициями в размере 2 миллиардов 40 миллионов долларов США стала победителем полностью открытого и прозрачного тендера. В последующие годы общая сумма дополнительных инвестиций в Petkim достигла $1.2 миллиарда.