Украина и Турция подписали историческое соглашение

Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Об этом известно из трансляции церемонии подписания двусторонних документов по Украине и Турции, которую ведет Офис президента, пишет «Украинская правда».

"Мы прошли долгий трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества", - сказал он.

Накануне Кабинет Министров одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.

По словам первого вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, сторонам в результате интенсивных переговоров удалось выйти на взаимовыгодные условия. Она добавила, что это не только соглашение о торговле, но и соглашение о взаимных инвестициях и производственной кооперации.

Таким образом Турция значительно расширяет секторы, в которых украинские компании смогут работать на постоянной основе, а Украина поощряет турецкие предприятия работать у себя. Соглашение может дать ежегодно рост 2% к ВВП, заявила Свириденко.

В прошлом году товарооборот со страной составил более 7 млрд долл. Из них украинский экспорт составил 4,1 млрд долларов, а импорт – 3,2 млрд долларов. Экспорт на 80% состоит из металлов и зерновых, отметила министр.

В то же время Украина работает над расширением номенклатур и увеличения объемов экспорта товаров, имеющих высшую степень переработки и большую добавленную стоимость.