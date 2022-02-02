Украина и Турция подписали историческое соглашение
Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Об этом известно из трансляции церемонии подписания двусторонних документов по Украине и Турции, которую ведет Офис президента, пишет «Украинская правда».
Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.
Зеленский назвал подписание соглашения историческим моментом.
"Мы прошли долгий трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества", - сказал он.
Накануне Кабинет Министров одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.
По словам первого вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, сторонам в результате интенсивных переговоров удалось выйти на взаимовыгодные условия. Она добавила, что это не только соглашение о торговле, но и соглашение о взаимных инвестициях и производственной кооперации.
Таким образом Турция значительно расширяет секторы, в которых украинские компании смогут работать на постоянной основе, а Украина поощряет турецкие предприятия работать у себя. Соглашение может дать ежегодно рост 2% к ВВП, заявила Свириденко.
В прошлом году товарооборот со страной составил более 7 млрд долл. Из них украинский экспорт составил 4,1 млрд долларов, а импорт – 3,2 млрд долларов. Экспорт на 80% состоит из металлов и зерновых, отметила министр.
В то же время Украина работает над расширением номенклатур и увеличения объемов экспорта товаров, имеющих высшую степень переработки и большую добавленную стоимость.