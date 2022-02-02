Глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев довел до внимания участников мероприятия целенаправленную работу, проводимую в Азербайджане в направлении развития ненефтяного сектора, предпринимательства, улучшения бизнес-и инвестиционного климата и отметил достигнутые в этом направлении успешные результаты.

Форум, в котором также приняли участие официальные лица двух стран, охватил компании, работающие в различных сферах экономики Азербайджана и Венгрии.

В Баку в рамках 8-го заседания азербайджано-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству состоялся азербайджано-венгерский бизнес-форум, организованный азербайджанским Фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Председатель правления свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров выступил с подробной презентацией Свободной экономической зоны и подчеркнул ее важное значение для инвесторов.

Региональный директор Венгерского EXIM BANK Роберт Грильжов довел до внимания проекты, реализуемые банком. Председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов проинформировал о деятельности Агентства, поддержке процесса налаживания связей между бизнесменами и реализации совместных инициатив.

В закрытии бизнес-форума приняли участие сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель с венгерской стороны, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что благодаря усилиям глав двух государств, подписанным ими важным документам, отношения стран поднялись до уровня стратегического партнерства, а повестка дня сотрудничества расширяется из года в год. Он выразил удовлетворение желанием венгерских компаний присоединиться к строительным работам, проводимым под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на территориях, освобожденных азербайджанской армией от армянской оккупации.

Подчеркнув, что существует большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества, Сахиль Бабаев подчеркнул, что проведенное сегодня 8-е заседание межправительственной комиссии, протокол, принятый по итогам заседания, а также подписанные документы служат данной цели. Говоря о важной роли таких мероприятий в развитии сотрудничества между деловыми кругами двух стран, он выразил уверенность в том, что этот бизнес-форум даст успешные результаты.

Петер Сиярто в свою очередь отметил, что страна придает особое значение развитию связей с Азербайджаном, рассказал о важной роли предпринимателей, связей между ними в расширении двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что такие встречи способствуют достижению полезных результатов в налаживании делового сотрудничества.

На бизнес форуме состоялись двусторонние встречи между бизнесменами. Были проведены обсуждения по расширению сотрудничества, подписаны документы.