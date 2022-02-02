В Армении гражданина оштрафовали на 500 тысяч драмов (1 000 долларов США) за оскорбление премьер-министра Никола Пашиняна и министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, сообщает Sputnik Армения.

20 сентября 2021 года мужчина позвонил в полицию и, будучи недовольным организацией работы общественного транспорта в Ереване, озвучил оскорбления сексуального характера в отношении премьер-министра страны, министра высокотехнологичной промышленности и их семей.

В отношении гражданина было начато расследование, и решением суда он был оштрафован.