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В Баку состоялось 8-е заседание азербайджано-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Для участия в заседании в Азербайджанскую столицу прибыла делегация комиссии во главе с венгерским сопредседателем, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто. Об этом сообщает сайт Министерства труда и социальной защиты населения. Во время встречи Сиярто с сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны, министром труда и социальной защиты Сахилем Бабаевым один на один состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, повестке дня заседания комиссии. На заседании с участием делегаций Бабаев подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Венгрией развиваются из года в год. Особую роль в углублении сотрудничества играет принятая главами государств двух стран "совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Венгрией".

Сахиль Бабаев отметил историческую победу азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне. Он сообщил о масштабной строительной работе, проводимой на освобожденных от армянской оккупации территориях. Министр выразил удовлетворение тем, что венгерские компании проявили интерес к участию в этих строительных работах. Отметив достигнутые Азербайджаном социально-экономические достижения, министр Бабаев отметил успешную деятельность многих венгерских компаний в нашей стране. За прошедший период были проведены бизнес-форумы, деловые встречи, другие мероприятия в Баку и Будапеште, а в 2019 году в столице Венгрии состоялось открытие Дома Азербайджана. Сахиль Бабаев подчеркнул, что все это вносит важный вклад в развитие отношений. Было отмечено значение деятельности совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в расширении связей. Собеседники выразили уверенность в том, что сегодняшнее заседание межправкомиссии и азербайджано-венгерский бизнес-форум, организованный в рамках заседания, дадут успешные результаты в этом направлении.