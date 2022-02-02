На заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии подписаны документы о сотрудничестве фото
В Баку состоялось 8-е заседание азербайджано-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Для участия в заседании в Азербайджанскую столицу прибыла делегация комиссии во главе с венгерским сопредседателем, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто. Об этом сообщает сайт Министерства труда и социальной защиты населения.
Во время встречи Сиярто с сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны, министром труда и социальной защиты Сахилем Бабаевым один на один состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, повестке дня заседания комиссии.
На заседании с участием делегаций Бабаев подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Венгрией развиваются из года в год. Особую роль в углублении сотрудничества играет принятая главами государств двух стран "совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Венгрией".
Сахиль Бабаев отметил историческую победу азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне. Он сообщил о масштабной строительной работе, проводимой на освобожденных от армянской оккупации территориях. Министр выразил удовлетворение тем, что венгерские компании проявили интерес к участию в этих строительных работах.
Отметив достигнутые Азербайджаном социально-экономические достижения, министр Бабаев отметил успешную деятельность многих венгерских компаний в нашей стране. За прошедший период были проведены бизнес-форумы, деловые встречи, другие мероприятия в Баку и Будапеште, а в 2019 году в столице Венгрии состоялось открытие Дома Азербайджана. Сахиль Бабаев подчеркнул, что все это вносит важный вклад в развитие отношений.
Было отмечено значение деятельности совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в расширении связей. Собеседники выразили уверенность в том, что сегодняшнее заседание межправкомиссии и азербайджано-венгерский бизнес-форум, организованный в рамках заседания, дадут успешные результаты в этом направлении.
Петер Сиярто рассказал о стратегическом партнерстве Венгрии с Азербайджаном на основе дружественных отношений и отметил, что связи между странами постоянно расширяются. На заседании, в котором также приняли участие представители соответствующих структур обеих стран, обсудили будущие направления экономического сотрудничества.
Затем были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве. Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли и ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла подписали документы о сотрудничестве с венгерской стороной.
Сопредседатели комиссии Сахиль Бабаев и Петер Сиярто подписал протокол по итогам 8-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Венгерской республики.
Затем за вклад в развитие связей между Азербайджаном и Венгрией Сахиль Бабаев был награжден орденом "Достоинство" Венгерской Республики, который вручил Петер Сиярто.
Сопредседатели комиссии, проведя брифинг для прессы, выразили надежду, что данное заседание комиссии и подписанные документы сыграют важную роль в развитии отношений Азербайджана и Венгрии.