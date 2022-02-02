Путин рассказал, с кем поедет на Олимпиаду в Пекин

Президент России Владимир Путин рассказал о своей предстоящей поездке в Пекин во время переговоров с президентом Аргентины. Перед началом диалога с Альберто Фернандесем российский лидер отметил, что его аргентинский коллега в этот раз ненадолго останется в России из-за пандемии, сообщают российские СМИ.

«Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», - добавил он.

Церемония открытия Олимпиады начнется в пятницу, 4 февраля, в 16:00 по бакинскому времени.