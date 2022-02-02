Байден раскрыл подробности ликвидации главаря ИГ, а в Сирии рассказали другую версию произошедшего фото
Лидер «Исламского государства» в Сирии Абу аль-Курайши был уничтожен в результате того, что сам привел в действие взрывное устройство. Подробности ликвидации боевика раскрыл президент США Джо Байден в ходе обращения к нации по итогам операции, пишет lenta.ru.
По словам президента, именно аль-Курайши был ответственен за недавнее нападение на тюрьму в сирийском городе Хасеке. Нападение на тюрьму — самая крупная операция ИГ с весны 2019 года.
Во время ликвидации главаря ИГ американские военные постарались сделать все для того, чтобы не допустить гибели мирных жителей. При этом газета The Washington Post писала, что в результате операции погибли по меньшей мере 13 невинных людей.
Во время операции не обошлось и без некоторых происшествий: так, с одним из вертолетов США возникли неполадки, и военным пришлось уничтожить его. «Было решено, что не имеет смысла доставлять его к следующему месту или возвращать... Это не имело отношения к каким-либо враждебным действиям», - отмечается в заявлении.
Тем временем турецкое агентство «Анадолу» сообщает, что ряд источников в Сирии, находившихся в районе операции, рассказали, что вертолет спецназа ВВС США был атакован смертницей. Женщина обстреляла американских военных, после чего подорвала себя в непосредственной близости от вертолетов. Одна из машин получила повреждения, и по пути на базу, совершила вынужденную посадку неподалеку от Джиндереса.
Официальный представитель США на условиях анонимности ранее сообщил Associated Press, что один из вертолетов, участвовавших в операции в Идлибе, совершил посадку из-за технических неполадок и был уничтожен самими американскими военными.