Лидер «Исламского государства» в Сирии Абу аль-Курайши был уничтожен в результате того, что сам привел в действие взрывное устройство. Подробности ликвидации боевика раскрыл президент США Джо Байден в ходе обращения к нации по итогам операции, пишет lenta.ru.

По словам президента, именно аль-Курайши был ответственен за недавнее нападение на тюрьму в сирийском городе Хасеке. Нападение на тюрьму — самая крупная операция ИГ с весны 2019 года.

Во время ликвидации главаря ИГ американские военные постарались сделать все для того, чтобы не допустить гибели мирных жителей. При этом газета The Washington Post писала, что в результате операции погибли по меньшей мере 13 невинных людей.