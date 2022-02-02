В «Азеригаз» обсудили охрану труда и защиту экологии

1 февраля под руководством генерального директора производственного объединения «Азеригаз» Руслана Алиева, с участием заместителей гендиректора, начальника департамента SOCAR Орхана Мамедова, советника вице-президента SOCAR Намика Аббасова и руководителей подведомственных организаций «Азеригаз» состоялось онлайн-совещание по итогам работы в сфере охраны труда, техники безопасности и экологии в 2021 году. Об этом сообщили в ПО «Азеригаз».

Заместитель генерального директора по охране труда Джейхун Шихалиев, представив отчет по итогам 2021 года, проинформировал участников совещания о проделанной работе и достигнутых достижениях. В своем выступлении он отметил, что выполнение поставленных задач проводилось на основе требований и норм безопасности. Сотрудники полностью обеспечены специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты. Были отремонтированы производственные помещения, нуждающиеся в ремонте в целях улучшения условий труда. В результате проведенных работ в 2021 году, а также в последние годы на производстве не происходило несчастных случаев со смертельным исходом. Заместитель генерального директора также отметил, что для достижения поставленных целей в течение 2022 года будет осуществляться постоянный контроль за охраной труда и окружающей среды на производстве, постоянно проводиться просветительская и инструктажная работа, регулярно организовываться привлечение рабочих и инженерно-технических работников на курсы и семинары по охране труда.

Руководители подведомственных организаций «Азеригаз», представив отчет, довели до внимания работу, проделанную в этой области за прошедший год. Они проинформировали о планах по безопасному и безаварийному выполнению задач, поставленных в текущем году.

На совещании выступили отраслевые специалисты SOCAR, высказали свои мнения и рекомендации, отметили, что охрана труда и окружающей среды находится в постоянном внимании руководства SOCAR.

По окончании совещания генеральный директор производственного объединения Руслан Алиев и представители SOCAR дали положительную оценку проводимой работе по охране труда и окружающей среды в 2021 году и дали необходимые поручения для достижения безаварийных рабочих часов в ближайшие годы.