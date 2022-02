Комиссар Европейского Союза (ЕС) по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Об этом Оливер Вархели написал в Twitter.

«Мы перед заседанием Консультативного совета Южного газового коридора рассказали о важности партнерства между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики и энергобезопасности. Кроме того, мы обсудили усиление нашего сотрудничества в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕС», - отметил Вархели.

В ходе встречи была обсуждена и тема Южного Кавказа, поддержки ЕС этому региону.

Good meeting with @HikmetHajiyev in Baku today. Ahead of Southern Gas Corridor Advisory Council we spoke of EU-Azerbaijan energy partnership+importance of energy security; discussed reinforcing our partnership under Economic&Investment Plan; spoke of South Caucasus & EU support. pic.twitter.com/lJEDmXAA9L