В Африке выявили подвид омикрон-штамма, который трудно обнаружить

Подвид омикрон-штамма, который очень трудно обнаружить с помощью имеющихся тестов, обнаружен в Африке. Об этом сообщила в четверг старший вирусолог африканского представительства Всемирной организации здравоохранения Никси Гумеде-Моэлетси, пишет ТАСС.

"Новый подвид "омикрона", получивший название ВА.2, был выявлен в пяти странах континента: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР, - сказала она на еженедельном брифинге, который транслировался на портале ВОЗ. - Мы крайне обеспокоены этим".

В минувшем месяце ВА.2 был идентифицирован в Европе, в частности в Дании. По оценке датских ученых, подвид обладает повышенной способностью к распространению.