Евродепутат: По данным разведки, российские войска не готовы к атаке

По данным польских военных, российские войска хоть и скучены у границ Украины, но не приведены в боевую готовность. Об этом в интервью «Европейской правде» сказал бывший министр иностранных дел Польши, ныне евродепутат Радослав Сикорский.

Польские военные генералы, с которыми он общался, утверждают, что сил РФ недостаточно, чтобы занять всю Украину – хотя достаточно, чтобы откусить еще один кусок.