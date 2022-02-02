Зеленский Эрдогану: «Наша страна не забудет этого»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча лидеров двух стран прошла в Мариинском дворце в Киеве и длилась около 3 часов 10 минут, сообщает «Анадолу».

Эрдоган находится в украинской столице по приглашению Зеленского с целью участия в Х заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция – Украина.

Переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.