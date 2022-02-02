«Спасибо, родненькая»: Симоньян поблагодарила власти России

«Спасибо, родненькая», - написала она в Twitter, поделившись публикацией о мерах, которые объявил МИД.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила российские власти за запрет трансляции Deutsche Welle в России в ответ на блокировку немецкоязычного канала RT DE в Германии, сообщает РБК.

Ранее МИД России сообщил, что вещание и трансляция Deutsche Welle на территории России будет прекращена, а его корреспондентские пункты – закрыты. Кроме того, всем сотрудникам российского бюро Deutsche Welle аннулируют аккредитации, а сама телерадиокомпания может быть признана иноагентом.

Одновременно с этим в российском дипведомстве пообещали ввести санкции против представителей государственных и общественных немецких организаций, причастных к ограничению вещания RT DE и «иному оказанию давления на российского медиаоператора». Этим людям, список которых МИД раскрывать не намерен, запретят въезд в Россию.

Объявленные 3 февраля меры лишь первый шаг, подчеркнули в МИД. В нем добавили, что информация о новых мерах появится позднее.