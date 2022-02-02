Цена нефти Brent превысила $91 впервые с октября 2014 года
Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 года.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 года.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
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