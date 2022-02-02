Пентагон: Россия может «сфабриковать предлог для вторжения» в Украину

Пентагон утверждает, что у США есть данные о том, что РФ якобы может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» в Украину. Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"У нас есть информация о том, что РФ, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. <...> Одним из вариантов является то, что российские власти, как мы думаем, планируют инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения, чтобы тем самым обосновать свои действия", - отметил Джон Кирби.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные утверждения, заявил, что в США не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах "вторжения" России в Украину, но ничего за этим не следовало.